Adıyaman'da Devrilen Tırın Sürücüsü Yaralandı

Adıyaman'da Devrilen Tırın Sürücüsü Yaralandı
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde E.T. yönetimindeki tır, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu devrilerek kaza yaptı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

E.T. idaresindeki 34 BA 9204 plakalı tır, Şambayat beldesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Burak Özmercan - Güncel
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