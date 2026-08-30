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Besni'de otomobil takla attı: 5 yaralı

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Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

H.K. idaresindeki 27 ACJ 106 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Kurugöl köyü yakınlarında lastiğinin yerinden çıkması sonucu takla attı.

Kazada sürücü ile otomobildeki 4 kişi yaralandı.

İhbarla bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kurtarma ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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