Besni'de otomobil takla attı: 5 yaralı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
H.K. idaresindeki 27 ACJ 106 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Kurugöl köyü yakınlarında lastiğinin yerinden çıkması sonucu takla attı.
Kazada sürücü ile otomobildeki 4 kişi yaralandı.
İhbarla bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
Kurtarma ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA