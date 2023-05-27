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Adıyaman'da Devrilen Motosikletin Sürücüsü Öldü

Adıyaman'da Devrilen Motosikletin Sürücüsü Öldü

Güncel Haberler

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde kontrolden çıkıp, şarampole devrilen motosikletin sürücüsü Recep Salan (26) hayatını kaybetti.

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde kontrolden çıkıp, şarampole devrilen motosikletin sürücüsü Recep Salan (26) hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Taşlıyazı köyü yakınlarında meydana geldi. Besni yönüne giden Recep Salan'ın kullandığı 02 ABD 337 plakalı motosiklet bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Kazada ağır yaralanan Salan, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Recep Salan doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Recep Salan'ın cansız bedeni morga konulurken, jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Öndoğan - Güncel

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