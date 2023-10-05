Adıyaman'da Depremzedeye Ait Motosiklet Çalındı

Adıyaman'da, depremzede bir vatandaşın konteyner önünde park halinde bulunan motosikleti kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi K-2 Konteyner Kentte kalan depremzede Mustafa Bekar, kaldığı konteyner önüne akşam saatlerinde park ettiği 02 ADD 761 plakalı motosikletinin çalındığını fark etti. Motosikletinin kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındığını anlayan Mustafa Bekar, polis ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu. Motosikletinin çalınmasına oldukça üzüldüğünü dile getiren Mustafa Bekar, "Ben bu motosikletle işime gidip geliyordum. Depremden dolayı zaten zor günler yaşıyorduk şimdi motosikletim de çalındı ne yapacağımı bilmiyorum. Motosikletimin biran önce bulunmasını istiyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN