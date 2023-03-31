Adıyaman'da depremde yıkılan yapının şantiye şefi tutuklandı
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da yıkılan bir yapının şantiye şefi Ertuğrul Çevik tutuklandı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da yıkılan bir yapının şantiye şefi Ertuğrul Çevik tutuklandı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar sürüyor.
Soruşturma kapsamında, depremlerde Adıyaman'da yıkılan ve birçok vatandaşın hayatını kaybettiği Kayalık Mahallesi'ndeki bir yapının şantiye şefi Ertuğrul Çevik, kent merkezinde gözaltına alındı.
Zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Kaynak: AA / Güncel