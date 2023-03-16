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Adıyaman'da depremde yıkılan sitenin müteahhidi tutuklandı

Güncel Haberler

Adıyaman'da depremde yıkılan sitenin müteahhidi tutuklandı

Adıyaman'da, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği depremde yıkılan Süeda Kent Sitesi'nin müteahhidi Mehmet Murat Bulut tutuklandı.

Adıyaman'da, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği depremde yıkılan Süeda Kent Sitesi'nin müteahhidi Mehmet Murat Bulut tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar sürüyor.

Soruşturma kapsamında, depremlerde Adıyaman'da yıkılan ve 70 vatandaşın hayatını kaybettiği Süeda Kent Sitesi'nin müteahhidi Mehmet Murat Bulut, kent merkezinde gözaltına alındı.

Zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Mehmet Murat Cumhuriyet Adıyaman Güncel Haberler

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