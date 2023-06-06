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Adıyaman'da depremde kaybolan genç kızın cesedi enkaz altında bulundu

Güncel Haberler

Adıyaman'da 6 Şubat depreminin enkaz kaldırma çalışmaları esnasında bir genç kıza ait ceset bulundu. Yapılan çalışmalar neticesinde cesedin 120 gündür kayıp olarak aranan 20 yaşındaki Sude Nur Duran'a ait olduğu belirlendi. Genç kızın annesi, babası ve erkek kardeşinin de depremde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Turgut Reis Mahallesi Filistin Caddesi üzerinde enkaz kaldırma çalışması yapan bir kepçe operatörü bir kadın cesediyle karşılaşarak durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri enkaz yerinde ve cesette incelemelerde bulundu.

Adıyaman'da depremde kaybolan genç kızın cesedi enkaz altında bulundu

KAYIP OLARAK ARANIYORDU

Yapılan incelemelerin ardından kimliği belirsiz cesedin kayıp olarak aranan 20 yaşındaki Sude Nur Duran'a ait olduğu belirlendi. Duran'ın cenazesi, cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı araştırmaların ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Adıyaman'da depremde kaybolan genç kızın cesedi enkaz altında bulundu

AİLESİ DE DEPREMDE HAYATINI KAYBETMİŞ

Duran'ın Yozgat Bozok Üniversitesi 1. sınıf öğrencisi olduğu, tatil amacıyla ailesinin kaldığı Adıyaman merkez Turgut Reis Mahallesi Filistin Caddesi üzerindeki evlerine gelerek, burada depreme yakalandığı öğrenildi. Öte yandan, Sude Nur Doğan'ın annesi, babası ve erkek kardeşinin de depremde hayatını kaybettiği belirtildi.

Adıyaman'da depremde kaybolan genç kızın cesedi enkaz altında bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Filistin Caddesi Adıyaman Güncel Haberler

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