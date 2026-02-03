Haberler

6 Şubat Depremlerin Üçüncü Yılı... Adıyaman'da 6 Şubat Günü Okullar Tatil Edildi, Kamu Personeli İzinli Sayıldı

Güncelleme:
Adıyaman Valiliği, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı nedeniyle il genelindeki okullarda 6 Şubat 2026 Cuma günü eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı. Ayrıca, anma programlarına katılacak kamu personeli idari izinli sayılacak.

(ADIYAMAN) - Adıyaman Valiliği, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı nedeniyle ilde düzenlenecek anma programları ile vatandaşlar tarafından gerçekleştirilecek kabristan ve taziye ziyaretleri nedeniyle il genelindeki resmi ve özel her kademedeki okullarda, 6 Şubat 2026 Cuma günü eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini bildirdi. Anma programları ve kabristan ziyaretlerine katılacak kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı duyuruldu.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü yılı nedeniyle, Adıyaman'da 6 Şubat günü okullara 1 gün süreyle ara verildi. Adıyaman Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimizde düzenlenecek anma programları ile vatandaşlarımız tarafından gerçekleştirilecek kabristan ve taziye ziyaretleri nedeniyle yoğunluk oluşabileceği değerlendirildiğinden, ilimiz genelindeki resmi ve özel her kademedeki okullarda 6 Şubat 2026 Cuma günü eğitime 1 (Bir) gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, anma programları ve kabristan ziyaretlerine katılacak kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelimiz, kamu hizmetlerinin aksamaması için gerekli tüm tedbirler alınacak şekilde aynı gün idari izinli sayılacaktır."

