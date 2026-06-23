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Adıyaman'da çıkan depo yangınında 6 kişi dumandan etkilendi

Adıyaman'da çıkan depo yangınında 6 kişi dumandan etkilendi
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Adıyaman'da depo olarak kullanılan bir iş yerinde çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi. Yangın itfaiye ve vatandaşların müdahalesiyle söndürülürken, depodaki bazı motosiklet ve beyaz eşyalar kurtarıldı.

Adıyaman'da depo olarak kullanılan bir iş yerinde çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi.

Yeni Mahalle'de 2 katlı bir evin altında depo olarak kullanılan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık, polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ve vatandaşların müdahale ettiği yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Yangında dumandan etkilenen 6 kişi ambulansta tedavi edildi.

Öte yandan, hasar oluşan depodaki bazı motosikletler ve beyaz eşya malzemeleri dışarıya çıkarıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Arslantaş
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