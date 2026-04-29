Haberler

Adıyaman'da dağda mahsur kalan kişi askeri helikopterle kurtarıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde, mantar toplamak için çıktığı dağda mahsur kalan kişi askeri helikopterle kurtarıldı.

Çampınar köyünde yaşayan Emrah Arslan (32), köyün yakınında bulunan dağa çıktı.

Burada dengesini kaybederek yamaçta yuvarlanan Arslan, mahsur kaldı.

Arslan'ın 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler Arslan'ı bulunduğu yerden çıkaramayınca bölgeye askeri helikopter sevk edildi.

Helikopter yardımıyla bulunduğu yerden tahliye edilen Arslan, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül
ABD Merkez Bankası, faizi sabit tuttu

FED, piyasaların merakla beklediği açıklamayı yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

