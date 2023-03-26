ADIYAMAN'DA ÇÖKEN BİNADAKİ ARAMA ENKAZDA CANLI BULUNMADIĞININ TESPİTİYLE SONLANDI

ADIYAMAN'da, ağır hasarlı olan ve dün gece kendiliğinden çöken 4 katlı binada arama çalışmaları, enkazda herhangi bir canlı bulunmadığının tespit edilmesiyle sonlandırıldı.

ADIYAMAN'da, ağır hasarlı olan ve dün gece kendiliğinden çöken 4 katlı binada arama çalışmaları, enkazda herhangi bir canlı bulunmadığının tespit edilmesiyle sonlandırıldı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremden etkilenen Adıyaman'da Kayalık Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bina yapılan denetimde ağır hasarlı olarak belirlendi. Kimsenin yaşamadığı bina dün gece büyük gürültüyle çöktü. Paniğe yol açan olayın ardından binada AFAD ekiplerince tedbiren arama kurtarma çalışması yapıldı. Sabah saatlerine kadar süren ve teknolojik imkanlardan da yararlanılan aramalar, enkazda herhangi bir canlı bulunmadığının tespit edilmesiyle sonlandırıldı. (DHA)