Adıyaman'da boynunu plastik kelepçeyle sıkan çocuğu itfaiye kurtardı

Adıyaman'da 7 yaşındaki bir çocuk, oyun oynarken boynuna geçirdiği plastik kelepçeyle sıkıştı. Aile, itfaiye ve sağlık ekiplerinden yardım istedi. Ekipler, çocuğun kurtarılmasını sağladı.

Adıyaman'da boynunu plastik kelepçeyle sıkan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İndere bölgesindeki evinde genellikle tesisatçıların kullandığı plastik kelepçeyle oyun oynayan 7 yaşındaki M.E, bir anda kelepçeyi boynuna geçirip sıktı.

Aile, kendi imkanlarıyla plastik kelepçeyi çıkaramayınca sağlık ve itfaiye ekiplerinden destek istedi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, dikkatli bir çalışma sonucu çocuğun boynundaki plastik kelepçeyi keserek çıkardı.

Aile ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül
