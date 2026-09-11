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Adıyaman'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

Adıyaman'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Karşıyaka Mahallesi'nde iki kişi arasında çıkan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada E.A. yanındaki tabancayla Cihat Kalan'a ateş ederek ağır yaraladı.

Ambulansla Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan Kalan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cenaze, otopsisi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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