Adıyaman'da çarpışan iki otomobildeki 4 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adıyaman'da çarpışan iki otomobildeki 4 kişi yaralandı

AA - Orhan Pehlül - Güncel
 - Güncelleme:
Adıyaman'da çarpışan iki otomobildeki 4 kişi yaralandı

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Mehmet Aslantaş idaresindeki 27 U 2420 plakalı otomobil, merkeze bağlı Durukaynak köyü yakınlarında, Süleyman Kaya'nın kullandığı 06 ED 7669 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada aralarında sürücülerin de bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

AA / Orhan Pehlül - Güncel

Süleyman Kaya, Otomobil, Adıyaman, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title