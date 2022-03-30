Adıyaman'da çarpışan iki otomobildeki 4 kişi yaralandı
AA - Orhan Pehlül - Güncel
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Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Mehmet Aslantaş idaresindeki 27 U 2420 plakalı otomobil, merkeze bağlı Durukaynak köyü yakınlarında, Süleyman Kaya'nın kullandığı 06 ED 7669 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada aralarında sürücülerin de bulunduğu 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
AA / Orhan Pehlül - Güncel