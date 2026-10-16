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Adıyaman'da çarpışan araçlardan hafif ticari devrildi, 1'i bebek 3 kişi yaralandı

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Adıyaman'da çarpışan araçlardan hafif ticari devrildi, 1'i bebek 3 kişi yaralandı
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Adıyaman'da akşam saatlerinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1'i bebek 3 kişi yaralandı. Hafif ticari araç devrildi; yaralılar hastaneye kaldırılırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı, soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN'da, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1'i bebek 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

kiKaza, akşam saatlerinde Kayalık Mahallesi'nde meydana geldi. M.D. yönetimindeki 59 AHY 177 plakalı otomobil ile H.Y. yönetimindeki 02 FN 674 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif ticari araç sürücüsü H.Y. ile yanında yolcu olarak bulunan M.Y. ve 4 aylık D.Y. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Güvenlik kamerasına yansıyan kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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