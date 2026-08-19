Adıyaman'da silahlı ölüm: 1 gözaltı
Adıyaman'da bir kişinin silahla öldürülmüş halde bulunmasına ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman'da bir kişinin silahla öldürülmüş halde bulunmasına ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, dün Ali Dağı Mahmut El Ensari Türbesi yakınlarında 42 yaşındaki Ömer Tunç'un silahla öldürülmesine ilişkin yürüttüğü soruşturma sürüyor.
Ekipler, bu kapsamda A.A'yı gözaltına aldı.
Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından jandarmaya götürüldü.
Kaynak: AA