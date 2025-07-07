Adıyaman'da bina inşaatında çıkan yangın söndürüldü

Adıyaman'ın Besni ilçesinde yapımı devam eden bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

15 Temmuz Şehitler Mahallesinde yapımı devam eden 6 katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden işçilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan bir saatlik çalışmada yangın söndürüldü.