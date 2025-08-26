Adıyaman'da Baba Oğlu Tarafından Bıçaklandı

Adıyaman'da bir baba, eşine şiddet uyguladıktan sonra oğlu tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. 12 yaşındaki oğlu, annesinin darp edildiğini görerek babasına müdahale etti. Olay sonucunda baba hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre, Yeni Mahalle'de karı koca arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle baba H.T. eşi G.T'yi darp etmeye başladı.

Annesinin darp edildiğini fark eden A.B.T. (12), mutfaktan aldığı bıçakla babasını vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak ağır yaraladı.

Bu sırada kavgaya müdahale eden anne ise elinden bıçakla yaralandı.

Ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen baba H.T'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Ali Gazel - Güncel
