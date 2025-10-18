Adıyaman'da Ayı Saldırısı: Genç Yaralandı
Adıyaman'ın Gerger ilçesinde hayvanlarını otlatan 17 yaşındaki M.A., aniden çıkan ayı tarafından saldırıya uğrayarak yaralandı. Olay sonrası hastaneye kaldırıldı.
Adıyaman'ın Gerger ilçesinde ayı saldırısına uğrayan genç yaralandı.
İlçeye bağlı Dallarca köyü kırsalında hayvanlarını otlatan M.A. (17), aniden karşısına çıkan ayının saldırısına uğradı.
İhbarla bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.
Saldırı sonucu ayağından yaralanan genç, ambulansla Gerger Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
