Adıyaman'da Ambulans ve Otomobil Çarpıştı, 6 Yaralı

Adıyaman'da Ambulans ve Otomobil Çarpıştı, 6 Yaralı
Adıyaman'ın Samsat ilçesinde, kavgada yaralananları taşıyan ambulansın otomobil ile çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Mahir ALAN/ADIYAMAN, , ADIYAMAN'ın Samsat ilçesinde, kavgada yaralanan kişileri taşıyan ambulans ile bir otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü sağlık görevlisi 6 kişi yaralandı. 2'si kavgada yaralanan toplam 8 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, öğleden sonra Göltarla köyü yakınlarında meydana geldi. Nar hasadı için bölgeye gelen tarım işçileri arasında çıkan tartışma, kısa sürede taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülmek üzere yola çıkarıldı. Ancak, Uzuntepe köyü yol ayrımında, H.B.Ç. yönetimindeki 02 AFH 579 plakalı ambulans ile sürücüsü öğrenilemeyen 06 ACR 656 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, 3'ü sağlık görevlisi toplam 6 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, UMKE ekipleri tarafından çıkarıldı. Toplam 8 yaralı, ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Acil servislerde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

