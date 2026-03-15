Adıyaman'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
Adıyaman'ın Oruçlu Mezrası'nda akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, olayla ilgili jandarma geniş güvenlik önlemleri aldı.
Adıyaman'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kömür beldesine bağlı Oruçlu Mezrası'nda akrabalar arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada Yusuf Demirkol, N.D, A.D. ve F.D. taş, sopa ve silahla yaralandı.
Çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Yusuf Demirkol, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ekipleri olayın yaşandığı bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.
Kaynak: AA / Orhan Pehlül