Adıyaman'da Akaryakıt Yüklü Tankerde Yangın
Adıyaman'da bir akaryakıt yüklü tankerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Olay, aracın lastiklerinden dumanlar çıkmasıyla fark edilmiş.
A.K. idaresindeki 01 VY 416 plakalı mazot yüklü tankerin arka lastiklerinden Atatürk Bulvarı Dursun Çavuş Cami ışıkları yakında dumanlar çıkmaya başladı.
Durumu fark eden A.K. aracı durdurarak ihbarda bulundu.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.
Lastiklerden yayılan ateş, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.