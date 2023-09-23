Adıyaman'da Yeşilyurt, Bahçelievler, Hoca Ömer, Turgut Reis, Yavuz Selim, Yeni, Siteler mahallelerinde meydana gelen motosiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlıklarıyla ilgili yapılan çalışmalar sonucunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.

Adıyaman'da 8 hırsızlık olayına karışan 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Yeşilyurt, Bahçelievler, Hoca Ömer, Turgut Reis, Yavuz Selim, Yeni, Siteler mahallelerinde motosiklet, elektrikli bisiklet ve birçok hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler titizlikle çalışma yürüterek ve çevredeki güvenlik kameralarının inceleyerek 4 şüpheliyi tespit etti. Zanlılardan G.K. C.U, M.S yakalandı, H.E'yi yakalama çalışmaları sürüyor.

Sağlık kontrollerinden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan, çalıntı 3 motosiklet sahibine teslim edildi.