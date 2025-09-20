Adıyaman'da 60 Hafıza İcazet Belgeleri Verildi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde eğitimlerini tamamlayan 60 hafız için icazet merasimi gerçekleştirildi.

Ebu Sadık Parkı Seyir Tepesi'nde düzenlenen törende hafızlık eğitimlerini tamamlayan hafızlara icazet belgeleri verildi.

Programda konuşan İl Müftüsü Dr. Mevlüt Haliloğlu, hafızlığın önemini anlattı.

Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal ise icazet alan hafızlara, destek veren ailelere, hocalara ve maddi destekte bulunan hayırseverlere teşekkür etti.

Program, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyesi Reisül Kura Vekili Musa Coşkun'a plaket takdimi ile sona erdi.