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Adıyaman'da 4-6 Yaş Kur'an Kursu Açıldı

Adıyaman'da 4-6 Yaş Kur'an Kursu Açıldı
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Hayırseverlerin desteğiyle Adıyaman'da yapılan Hasan Mehmet Han Yıldırım 4-6 yaş Kur'an Kursu açıldı. İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu, kursun önemine vurgu yaptı.

Adıyaman'da hayırseverlerin desteğiyle yapımı tamamlanan Hasan Mehmet Han Yıldırım 4-6 yaş Kur'an Kursu açıldı.

İl Müftülüğü koordinesinde Hastane Camii zemin katında hayırsever Mehmet Ali Yıldırım ve Mehmet Almaz tarafından yaptırılan, Hasan Mehmet Han Yıldırım 4-6 yaş Kur'an kursu yapılan duaların ardından hizmete açıldı.

Müftü Mevlüt Haliloğlu burada yaptığı konuşmada, öğrencilerin manevi değerleri öğrenmesinin önemini anlattı.

Hayırseverlere teşekkür eden Haliloğlu, "Çocuklarımızın daha küçük yaşlardan itibaren manevi değerlerle tanışması onların hem ahlaki hem dini eğitimlerinde sağlam temellerin atılmasını sağlayacaktır. 4-6 yaş Kur'an kursları çocuklarımızın hayatlarının ilk yıllarında sevgiyle, şefkatle Kur'an-ı Kerim'i öğrenmelerine olanak tanıyor. Bu kursun yapımında emeği geçen tüm hayırseverlere müftülüğümüz çalışanlarına ve katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Törene, müftü yardımcıları, Kur'an kursu öğreticileri, öğrenci velileri, STK'lar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış sonrası Müftü Haliloğlu hayırseverlere plaket takdim etti.

Kaynak: AA / Muhammet Ballı - Güncel

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