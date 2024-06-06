Adıyaman'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

6 Şubat depremlerinde en büyük hasarı alan kentlerden biri olan Adıyaman'da bir deprem daha meydana geldi. Saat 13.37'de gerçekleşen sarsıntının merkez üssü, Çelikhan ilçesi olarak belirlendi. Deprem, yerin 11.24 kilometre derinliğinde yaşandı.

ADIYAMAN 4.2 İLE SALLANDI

Deprem kuşağı üzerinde yer alan Türkiye'de zaman zaman korkutan sarsıntılar meydana geliyor. O yıkıcı afetlerden en büyüğü 6 Şubat 2023'te meydana gelmiş ve 11 ilimiz etkilenmişti. Depremin yaralarının sarıldığı bölgelerden biri olan Adıyaman'da yeni bir sarsıntı yaşandı. 4.2 şiddetindeki depremi hisseden vatandaşlar kendilerini korku ve panikle sokağa attı.

EKİPLERE HERHANGİ BİR OLUMSUZ İHBAR ULAŞMADI

Yaşanan sarsıntının ardından AFAD ve belediye birimleri kontrol amaçlı devriye görevine başladı. Vatandaşlardan resmi makamlara ulaşan herhangi bir olumsuz ihbar bulunmazken ekiplerin kontrol çalışmaları devam ediyor.