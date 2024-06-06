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Adıyaman'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Adıyaman'da Çelikhan merkezli 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Şu ana kadar ekiplere olumsuz bir ihbar ulaşmadı.

6 Şubat depremlerinde en büyük hasarı alan kentlerden biri olan Adıyaman'da bir deprem daha meydana geldi. Saat 13.37'de gerçekleşen sarsıntının merkez üssü, Çelikhan ilçesi olarak belirlendi. Deprem, yerin 11.24 kilometre derinliğinde yaşandı.

ADIYAMAN 4.2 İLE SALLANDI

Deprem kuşağı üzerinde yer alan Türkiye'de zaman zaman korkutan sarsıntılar meydana geliyor. O yıkıcı afetlerden en büyüğü 6 Şubat 2023'te meydana gelmiş ve 11 ilimiz etkilenmişti. Depremin yaralarının sarıldığı bölgelerden biri olan Adıyaman'da yeni bir sarsıntı yaşandı. 4.2 şiddetindeki depremi hisseden vatandaşlar kendilerini korku ve panikle sokağa attı.

EKİPLERE HERHANGİ BİR OLUMSUZ İHBAR ULAŞMADI

Yaşanan sarsıntının ardından AFAD ve belediye birimleri kontrol amaçlı devriye görevine başladı. Vatandaşlardan resmi makamlara ulaşan herhangi bir olumsuz ihbar bulunmazken ekiplerin kontrol çalışmaları devam ediyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

Adıyaman Çelikhan Deprem Güncel Haberler

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Yorumlar (7)

Adem Sakar:

Ne zaman unutacağız bu depremleri Geçmiş olsun Adıyaman

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JY:

adem ; Depremler ALLAH dan geliyor,

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Netherill:

ölünce unutursrun. ölmeden unutmak yok. deprem kuşağında depremi unutmaya çalışmak çok mantıklı değil.

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Demirhan:

Japonya'da her hafta deprem oluyor..Dünya döndükçe deprem de olacak. Kaliteli evler inşa ederseniz sıkıntı olmaz.Dua etmek işe yaramıyor yarasaydı tüm dindarlar mega zengin olurdu.

yanıt7
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Hek Tor:

Ben depremlerin nasıl önleneceğini yıllardır yazıyorum... Kanal İstanbul'dan bin kat daha bir ''Çılgın Proje''.

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İbrahim Demirel:

Buradan yine söylüyorum Avrupa’nın iyi taraflarını örnek alabiliriz, Almanya bizim yüzölçümü olarak yarımız kadar ve bınalar 1,2,3 katlı ve sağlam. Yüksek binaların dikilmesi yasaklanmalı.

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Demirhan:

İbrahim Demirel: Bizim akıllı lar taş devrinde kalma Afganistan'ı örnek alıyor.))

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