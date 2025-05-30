Adıyaman'da 35 Yıl Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı

Adıyaman'da hakkında 35 yıl 10 ay 45 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Ekipler, kent merkezinde yaptığı çalışma sonucunda V.G'nin çeşitli suçlardan 35 yıl 10 ay 45 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğunu tespit etti.

Yakalanan hükümlü cezaevine teslim edildi.