Adıyaman'da 2 Yaşındaki Çocuk Balkondan Düştü
Adıyaman'ın Bahçelievler Mahallesi'nde 2 yaşındaki E.N.B, evinin balkonunda oynarken dengesini kaybederek birinci kattan düştü. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralı çocuğa hastanede müdahale yapıldı.
Adıyaman'da dengesini kaybederek yere düşen çocuk yaralandı.
Bahçelievler Mahallesi Anadolu Caddesi'nde 2 yaşındaki E.N.B, evinin balkonunda oynadığı esnada birinci kattan dengesini kaybederek düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.