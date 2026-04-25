Adıyaman'da 2 otomobil çarpıştı; 6 yaralı

ADIYAMAN'IN Besni ilçesinde, 2 otomobilin çarpıştığı kazada, 6 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Besni ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre; Adıyaman istikametinden Besni'ye doğru seyreden A.T. idaresindeki 46 LB 909 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Y.Y. idaresindeki 02 AFN 191 plakalı otomobille çarpıştı. Otomobillerin sürücüleri A.T. ve Y.Y. ile araçlarda bulunan H.A., A.R., T.L. ve H.Ç. yaralandı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri sağlıkçılar tarafından yapılan yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Besni Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN-DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı