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Adıyaman Çelikhan'da Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Adıyaman Çelikhan'da Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor
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Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Beyaza bürünen ilçe, vatandaşların hatıra fotoğrafları çekmesine vesile oldu. Ekipler, yolların kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde geceden yağan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

İlçede dünden itibaren aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kar yağışı dolayısıyla ilçeye beyaza büründü, vatandaşlar hatıra fotoğrafları çektirdi.

Öte yandan ekipler yolların kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Selim Sonkaya - Güncel
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