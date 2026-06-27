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Adıyaman-Çelikhan kara yolunda heyelan nedeniyle kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı

Adıyaman-Çelikhan kara yolunda heyelan nedeniyle kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı
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Adıyaman-Çelikhan kara yolunda yamaçtan kopan kaya parçaları nedeniyle yaklaşık bir saat ulaşıma kapanan yol, ekiplerin çalışması sonucu tek şeritten kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Adıyaman-Çelikhan kara yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle yaklaşık bir saat ulaşıma kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından tek şeritten yeniden trafiğe açıldı.

Kara yolunun 10. kilometresindeki Palanlı Köyü mevkisinde yamaçtan kopan büyük kaya parçalarının yola düşmesi sonucu ulaşım durdu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen karayolları ekipleri, iş makineleriyle yürüttükleri yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yolu kontrollü olarak tek şeritten ulaşıma açtı.

Yolun ulaşıma kapanması nedeniyle güzergahta uzun araç kuyrukları oluştu. Bölgede ulaşım, ekiplerin gözetiminde kontrollü olarak tek şeritten sağlanıyor.

Kaynak: AA / Ahmet Arslantaş
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