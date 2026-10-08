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Adıyaman Besni'de yayaya çarpan otomobilin sürücüsü gözaltına alındı, yaya öldü

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Adıyaman Besni'de yayaya çarpan otomobilin sürücüsü gözaltına alındı, yaya öldü
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde dün gece Pınarbaşı Mahallesi'nde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 34 yaşındaki yaya hayatını kaybetti. Kazanın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alınırken soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Şenol Sönmez (34) hayatını kaybetti.

Kaza, dün gece saatlerinde Pınarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. B.Y.'nin kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Şenol Sönmez'e çarptı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde Sönmez'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Sönmez'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Besni Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Otomobil sürücüsü B.Y., ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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