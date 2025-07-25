Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere'nin Adli Kontrolü Kaldırıldı

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Görevden uzaklaştırılan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında uygulanan 'konutu terk etmeme' yönündeki adli kontrol tedbiri kaldırıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen suç örgütü soruşturması devam ediyor.

Görevinden uzaklaştırılan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında uygulanan "konutu terk etmeme" yönündeki adli kontrol tedbiri kaldırıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütü soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ???????ve 8 Temmuz'da çıkarıldığı hakimlikçe hakkında "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol kararı alınan Tutdere hakkında uygulanan bu tedbir kaldırıldı.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
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