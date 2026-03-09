Haberler

Adıyaman Barosu'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı

Güncelleme:
Adıyaman Barosu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın avukatları onurlandırdı. Baro Başkanı Bilal Doğan, kadın avukatlara karanfil verirken, Kadın Hakları Merkezi Başkanı Avukat İlknur Tel Altınok, kadınların haklarının önemine vurgu yaptı.

Adıyaman Barosu, kadın avukatların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Adliye binası önünde düzenlenen programda, Baro Başkanı Bilal Doğan, kadın avukatlara karanfil verdi.

Baronun Kadın Hakları Merkezi Başkanı Avukat İlknur Tel Altınok, burada yaptığı konuşmada her zaman kadın emeğinin yanında olacaklarını ifade etti.

Altınok, "Kadınların eğitimde, çalışma yaşamında, kamusal alanda ve karar alma süreçlerinde eşit biçimde yer alması ise demokratik bir toplumun temel koşuludur." dedi.

