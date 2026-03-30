Haberler

Adilcevaz'daki Gençlik Merkezi yeniden düzenleniyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bulunan Gençlik Merkezi, gençlerin ihtiyaçlarına yönelik olarak düzenleniyor. Belediye Başkanı Abdullah Akbaba, merkezin sosyal ve akademik gelişime katkı sunacak şekilde yeniden yapılandırılacağını açıkladı.

Adilcevaz Belediyesi, 3 yıl önce inşa edilen ve çalışmaları tamamlanamayan merkezin içinin yeniden düzenlenmesi için çalışma başlattı.

Belediye Başkanı Abdullah Akbaba, merkezde yürütülen çalışmaları inceledi, görevlilerden bilgi aldı.

Akbaba, daha önce yapımı tamamlanan ancak hizmete alınmadığı için uzun süre boş kalan binayı gençlerin ihtiyaçlarına cevap verecek bir merkeze dönüştürmek için çalışma başlattıklarını söyledi.

Merkezi, öğrencilerin sosyal, kültürel ve akademik gelişimine katkı sunacak şekilde yeniden düzenlediklerini belirten Akbaba, "Merkezimizde kütüphane, müzik ve sanat atölyeleri ile etüt merkezinin yanı sıra sadece öğrencilerimizin kullanımına sunulacak ücretsiz kafe de bulunacak. Gençlerimizin kendilerini geliştirebilecekleri modern, konforlu ve güvenli bir yaşam alanını ilçemize kazandırmak için çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA / Harun Nacar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

