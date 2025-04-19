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Adilcevaz'da Yerel Yönetimler Programı Gerçekleştirildi

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AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Eyüp Eroğlu, Adilcevaz'da vatandaşlarla bir araya geldi. Programda, halkın talepleri dinlendi ve yerel projeler hakkında bilgi verildi.

Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Eyüp Eroğlu, Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programında vatandaşlarla bir araya geldi.

Eroğlu, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı koordinesinde Alacaatlı Mahallesi'ndeki taziye evinde gerçekleştirilen programda vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Programa katılan vatandaşlara teşekkür eden Eroğlu, "Adilcevaz'da hayata geçirdiğimiz ve geçireceğimiz projelerle halkımıza olan vefa borcumuzu ödemeye çalışıyoruz. Bugün buraya sizleri dinlemeye geldik. Halkımız taleplerini bizimle paylaşıyor." dedi.

Adilcevaz Belediye Başkanı Abdullah Akbaba ise katılımcı belediyecilik anlayışıyla talepleri ve şehrin sorunlarını birlikte değerlendirdiklerini ifade etti.

Vatandaşı birçok hizmetle buluşturduklarını aktaran Akbaba, "Doğalgazı ilçemize getirdik. Doğalgazı ilk yıl olmasına rağmen büyük oranda yaygınlaştırdık. Bu yıl kalan cadde ve sokaklarda da çalışma sürecek. Çarşı merkezinin altyapı, kaldırım ve asfalt işlerini tamamladık." diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi de "Bitlis genelinde olduğu gibi Adilcevaz'da da yatırımlar devam ediyor. İlçede TOKİ konutunun yapımına başlandı. Mayıs'ta 50 yataklı devlet hastanesinin ihalesini gerçekleştirileceğiz." ifadelerini kullandı.

Programa, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, AK Parti İlçe Başkanı Yunus Yaralı, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA / Harun Nacar - Güncel
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