Haberler

Adilcevaz'da yetenekli çocuklar sportif taramayla keşfediliyor

Adilcevaz'da yetenekli çocuklar sportif taramayla keşfediliyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yapılan programda, üçüncü sınıf öğrencilerinin sportif yetenekleri değerlendirildi ve yetenekli öğrencilere spora yönlendirme yapıldı.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde sporcu taraması yapıldı.

Spor salonunda gerçekleştirilen programda üçüncü sınıf öğrencilerinin sportif yetenekleri değerlendirildi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Burak Turan, projenin ülke genelinde uygulandığını söyledi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da yetenekli öğrencileri tespit etmek için çalışma başlattıklarını belirten Turan, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızın projesi kapsamında ilçemizde eğitim gören 3. sınıf öğrencilerimize yönelik sportif yetenek taraması ve spora yönlendirme programı, ilimiz antrenörleri tarafından titizlikle gerçekleştirildi. Program çerçevesinde öğrencilerimizin kondisyon, sürat, dayanıklılık ve temel motor becerileri ölçülerek farklı branşlara yatkınlıkları bilimsel veriler ışığında değerlendirildi."

Kaynak: AA / Harun Nacar
Öcalan'dan PKK'nın feshinin yıldönümünde yeni açıklama: Kürtsüz Türk, Türksüz Kürt olmaz

Ne diyeceği merak konusuydu: İşte Öcalan'ın yeni mesajının tam metni
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Öcalan çağrısında 3 ismi özellikle es geçmedi! Özgür Özel de aralarında var

Öcalan 3 ismi özellikle es geçmedi! Özgür Özel de aralarında var
Savaşı kim kazanır? Bir fark var ki kağıt üstünde kaybettiler bile

Savaşı kim kazanır? Bir fark var ki kağıt üstünde bile kaybettirir
Sahaya giren taraftar Messi'yi yere düşürdü

"Nereden nereye" dedirten görüntü!
Hatice Aslan ile Mahir Günşiray'ın 40 yıl sonra başlayan aşkı kalplere dokundu

Usta oyuncuların filmleri aratmayan aşk hikayesi kalplere dokundu
Öcalan çağrısında 3 ismi özellikle es geçmedi! Özgür Özel de aralarında var

Öcalan 3 ismi özellikle es geçmedi! Özgür Özel de aralarında var
Güncel fotoğrafı paylaşıldı: İşte Abdullah Öcalan'ın son hali

Yeni fotoğrafı paylaşıldı
Pakistan - Afganistan savaşı sonrası altın için çılgın tahmin

Pakistan - Afganistan savaşı sonrası altın için çılgın tahmin