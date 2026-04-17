Adilcevaz Belediye Başkanı Akbaba, yapımı süren TOKİ konutlarını inceledi

Güncelleme:
Bitlis'in Adilcevaz Belediye Başkanı Abdullah Akbaba, yapımı süren TOKİ konutlarını yerinde inceledi. 204 konut ve 6 dükkan ile ilçeye modern yaşam alanları kazandırılacağını belirtti.

Bitlis'in Adilcevaz Belediye Başkanı Abdullah Akbaba, yapımı süren TOKİ konutlarında incelemelerde bulundu.

İnşaatı süren 204 konut ve 6 dükkanla ilgili bilgi alan Akbaba, vatandaşların daha güvenli, modern ve konforlu yaşam alanlarına kavuşması için yürütülen her projeyi yakından takip ettiklerini söyledi.

İlçede önemli bir yatırımın hayata geçirildiğini belirten Akbaba, şunları kaydetti:

"İlçemizde yapımı süren 204 konut ve 6 dükkandan oluşan bu önemli projeyi yerinde inceleyerek çalışmaların geldiği aşamayı değerlendirdik. Vatandaşlarımızın uzun yıllardır ihtiyaç duyduğu modern ve planlı yaşam alanlarının ilçemize kazandırılıyor olması bizleri memnun ediyor. Bu konutların tamamlanması hem vatandaşlarımız güvenli ve konforlu evlere kavuşacak hem de ilçemizin şehirleşme vizyonuna önemli katkı sağlanacaktır."

Kaynak: AA / Harun Nacar
Hakkında soruşturma başlatılan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel açığa alındı

Tuncay Sonel açığa alındı
Şarkıcı Rıza Tamer Şişman'ın ölümü şüpheli bulundu

Ani ölümü şüpheli bulundu

İslam Memiş, varını yoğunu altına yatıranların beklediği haberi verdi

Varını yoğunu altına yatıranların beklediği haberi verdi
Hayatını kaybeden işçinin cansız bedeni göçük altından çıkarıldı

İşçinin cansız bedeni böyle çıkarıldı yakınları sinir krizi geçirdi
Okula bıçakla girmeye çalışırken polis tarafından böyle yakalandı

Okul önünde bekleyen polis son anda fark edip böyle müdahale etti
Okul saldırıları sonrası bakanlık düğmeye bastı: Aileler de sorumlu olacak

Saldırılar sonrası bakanlıktan yeni adım: Aileler de sorumlu olacak
Antalya Diplomasi Forumu'na Şara'nın mesajı damga vurdu: Toprak bütünlüğünü sağladık, bütün yabancı askerler ayrıldı

Antalya Diplomasi Forumu'na Şara'nın sözleri damga vurdu