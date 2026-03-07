Haberler

Adilcevaz'da ramazan etkinliği düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde ramazan dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde ramazan dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İlahi sanatçıları Abdurrahman Önül ve Recep Arslan, programda ilahiler seslendirdi, seyirciler de eşlik etti.

Çocuklar için animasyon gösterileri ve yarışmaların yapıldığı etkinlikte geleneksel orta oyunu sahnelendi, semazen gösterisi düzenlendi.

Etkinliğe katılan Belediye Başkanı Abdullah Akbaba, ramazan ayının manevi atmosferini vatandaşlarla paylaşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunu birlikte yaşamak için programlar düzenlediklerini belirten Akbaba, katılımcılara teşekkür etti.

Programa, Kaymakam Nurhalil Özçelik ve AK Parti İlçe Başkanı Yunus Yaralı katıldı.

Kaynak: AA / Harun Nacar
İran: Irak'ın kuzeyindeki ayrılıkçı grupların mevzilerini füzelerle vurduk

Kürt kartını oynamak isteyen Trump'a İran'dan karşı hamle
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emniyet, APP plaka krizine el attı! 140 bin lira ceza yememek için bunlara dikkat

Emniyet, "APP" krizine el attı! 140 bin lira ceza yememek için dikkat
Savaşta kan gölüne dönen ülke için resmen harekete geçtiler

Savaşta kan gölüne dönen ülke için resmen harekete geçtiler
Türkiye'den savaşa ve afete hazırlık! 16 bakanlığa atama yapıldı

Türkiye'den savaşa hazırlık! 16 bakanlığa atama yapıldı
İspanya'nın ardından Avrupa'nın en büyük ülkesi de Trump'a sırt döndü

Avrupa'nın en büyük ülkesi de Trump'a sırt döndü
Emniyet, APP plaka krizine el attı! 140 bin lira ceza yememek için bunlara dikkat

Emniyet, "APP" krizine el attı! 140 bin lira ceza yememek için dikkat
Gülşen'in son hali olay oldu! Eleştiri yağıyor

Gülşen'in son hali olay oldu! Eleştiri yağıyor
Bu mahallede yüzyıllardır davul çalınmıyor! İşte korkutucu sebebi

Bu mahallede yüzyıllardır davul çalınmıyor! İşte korkutucu sebebi