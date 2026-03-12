Aydınlar Belediyesi'nden ramazan yardımı
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde Aydınlar Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere 500 yardım kolisi dağıttı. Belediye Başkanı İbrahim Ergün, dayanışma ruhunu güçlendirmek hedefiyle yardımların devam edeceğini belirtti.
Belediye Başkanı İbrahim Ergün, yaptığı açıklamada, ramazan ayının yardımlaşma ayı olduğunu söyledi.
Vatandaşlara yardım etmek için çalışma yürüttüklerini belirten Ergün, şunları kaydetti:
"Amacımız vatandaşlarımızın yüzünü bayram öncesi güldürmek ve dayanışma ruhunu güçlendirmek. Tüm mahallelerde yardım kolileri dağıttık. Vatandaşlar, yapılan yardımlardan dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. Ramazan boyunca yardımlarımız devam edecek. İhtiyaç sahibi ailelerin yanındayız."