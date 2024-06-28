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ADD'den, istifa edeceği konuşulan Bakan Yusuf Tekin hakkında suç duyurusu

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Atatürkçü Düşünce Derneği, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından onaylanarak yürürlüğe giren "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adlı eğitim programı ile ilgili olarak hem bakan hakkında suç duyurusunda bulundu hem de yürütmenin durdurulması ve iptali talebiyle Danıştay'a dava açtı. Öte yandan; kulislerde Bakan Tekin'in görevi bırakacağı konuşuluyor.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) 340 şubesi ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında suç duyurusunda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından tanıtılan ve 27.06.2024 tarihinde onaylanıp yürürlüğe giren "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'" eğitim programına yönelik Atatürkçü Düşünce Derneği'nin 340 şubesi harekete geçti. Bakan Tekin hakkında şuç duyurusunda bulunan ADD şubeleri eğitim programının iptali için Danıştay'da dava açtı.

"ANAYASA HÜKMÜNE AYKIRI OLARAK YÜRÜRLÜĞE KONULDU"

Atatürkçü Düşünce Derneği'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından tanıtılan ve 27.06.2024 tarihinde onaylanan yürürlüğe giren "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" isimli eğitim programının Türkiye Cumhuriyeti anayasasının 42. Maddesinde 3. Fıkrasında belirtilen "Eğitim Öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda çağdaş, bilim ve eğitim esaslarına göre Devletin gözetimi ve denetimi altında yapılır"' hükmüne aykırı olarak yürürlüğe koyan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkezi tarafından, 20.06.2024 tarihinde Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuş ve akabinde "Eğitim programının" iptali için 24.06.2024 tarihinde Danıştay'a dava açılmıştır.

Ayrıca, Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkezimize bağlı 340 şube ve üyeleri 28.06.2024 tarihinde bulundukları İl ve İlçelerdeki Cumhuriyet Başsavcılıklarına Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında basın açıklaması ve suç duyurusunda bulunmuşlardır."

KABİNE'DE İSTİFA EDECEĞİ KONUŞULAN İSİMLERDEN BİRİ

Öte yandan; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a istifasını sunduğu iddiaları sürerken, Kabine'deki 3 ismin daha görevinden ayrılacağı konuşulmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın da görevlerini bırakacağı söyleniyor.

Kaynak: ANKA / Güncel

Milli Eğitim Bakanı Türkiye Yüzyılı Yusuf Tekin Danıştay Eğitim Güncel Haberler

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Yorumlar (22)

Emrah Kurt:

istedikleri gibi at koşturuyorlar. bugün canları ne istiyorsa onu yapıyorlar.nasıl bir döneme denk düştük arkadaş.

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Hakan:

Milli eğitim camiası tarafından bu kadar sevilmeyen bir bakan daha önce olmamıştı

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Borç Yiyenin Oğlu:

Ömer Dinçer'i geçen olmadı henüz.

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Ben bilmemm:

Bomba haber... Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Audi A8 marka makam aracının, Erbaş’ın kullandığı süre boyunca tutulduğu garajdan 150 metre ilerideki bir depoya kaldırıldığı öğrenildi. BirGün’ün haberine göre, Audi A8, “tepki çekmemesi” gerekçesiyle bir süre Diyanet’in garajında bekletildi.

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Ünsal Erol:

Atatürkçü düşünce derneği ne düşünür ne ise yarar bir türlü çözemedim ülkeye ne katkısı var neye çözüm üretir yaf bunlar ne düşünüyor

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ömer diker:

Milli Eğitim Bakanlığınada Mehmet Şimşek atansın. Ondan öğreneceğimiz çok şey var. Yaparsa Mehmet Şimşek yapar.

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ömer diker:

İroniden anlamayanlar unlike butonuna çökmüş ??

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kerem can:

Hiç bir şeye faydası olmayan dernek bunu söylüyor ise doğru yoldayız

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mrx clay:

Bakanlar vekiller hepsi söze sayın c.başkanımızın talimatıyla diyerek başlamıyor mı? O halde bakan ahmet olmuş mehmet olmuş bişey fark eder mi? Talimatı dinleyen kişi değişir hepsi bu...

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Hamit Gündoğdu:

Bakın tepki zamanında verilirse ve milyonlarca insanın bağlı olduğu Türkiye cumhuriyetine ters düşen bu uygulama doğmadan ölürdü.. ve sadece ADD meselesi olmayan bir yanlış uygulamaya tüm karşı duranlar hep birlikte ve zamanında karşı tavır almaliydi. Herkes bir oyun içinde ve sonuç alınması iki tarafında gerçekçi bir duruş ortaya koymamasi sadece tribünlere oynamasindan ibaret bir durum..

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