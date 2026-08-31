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Aday Sürücü Direğe Çarptı: Kaza Anı Kamerada

Aday Sürücü Direğe Çarptı: Kaza Anı Kamerada
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Aksaray'da aday sürücü Bayram Kılınç (19), kontrolünü kaybettiği otomobiliyle akaryakıt istasyonundaki aydınlatma direğine çarptı. Kaza sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, olay güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

AKSARAY'da aday sürücü Bayram Kılınç'ın (19) kontrolünü yitirdiği otomobil, bir akaryakıt istasyonundaki aydınlatma direğine çarptı. Aday sürücü yaralanırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında İstiklal Mahallesi 11'inci Bulvar'da bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Berber Bayram Kılınç'in iş yerine giderken kontrolünü yitirdiği 68 AAV 667 plakalı otomobil, önce akaryakıt istasyonundaki sabit elektrikli süpürgeye, ardından da yanındaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan sürücü, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Kılınç'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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