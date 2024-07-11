Adapazarı'ndaki Alışveriş Merkezinde Çıkan Yangında Güneş Panelleri Zarar Gördü

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir alışveriş merkezinin çatısında çıkan yangında güneş panelleri zarar gördü.

Çevre Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinin çatısında henüz belirlemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, çatıdaki güneş panellerinde hasar oluştu.