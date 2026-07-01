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Sakarya'da sentetik uyuşturucu imal edip satan 2 şüpheli tutuklandı

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğünce uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Adapazarı ilçesinde yapılan çalışmalarda, D.B. (31) ve M.A'nın (28) kaldıkları ikamette sentetik uyuşturucu madde imal edip sattıkları bilgisine ulaşıldı.

Teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin 3 kişiye uyuşturucu madde sattıkları tespit edildi.

Adrese düzenlenen operasyonda, D.B. ve M.A. gözaltına alınırken, 57,07 gram sentetik uyuşturucu, 33 gram uyuşturucu madde yapımında kullanıldığı değerlendirilen içi dolu ve 75 gram içi boş aseton kutusu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / İbrahim Yozoğlu
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