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Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1 kişi serbest bırakıldı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yürüttü.

Ekiplerce gerçekleştirilen çalışmalarda, üzerinde 9,95 gram kokain ele geçirilen E.Ç'nin (27), R.T. (38) ve S.T. (27) ile kiraladıkları ofiste uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edildi.

Zanlıların evlerinde ve kiraladıkları ofiste yapılan aramalarda, 110,9 gram kokain, 41,44 gram sentetik uyuşturucu, 7 sentetik ecza, 2 hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 47 bin 500 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden S.T. (27) savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı, diğer 2 zanlı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım
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