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Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 283 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan B.D. tutuklandı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yürütüldü.

Uyuşturucu sattığı tespit edilen B.D'nin (38) Adapazarı ilçesindeki evi ve 2 iş yerinde yapılan aramada, 283 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, zanlı tutuklandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.D, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Erol Ulu
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