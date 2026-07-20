Sakarya'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde hafif ticari araçla 2 motosikletin çarpıştığı kazada motosikletlerin sürücüleri yaralandı.

Tekeler Mahallesi Karasu Caddesi'nde H.E.K. ve M.A.U. idaresindeki 54 ACL 604 ve 54 ALU 994 plakalı 2 motosiklet, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 CJB 101 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan motosiklet sürücüleri hastaneye kaldırıldı.