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Sakarya'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde hafif ticari araç ile iki motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüleri yaralandı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde hafif ticari araçla 2 motosikletin çarpıştığı kazada motosikletlerin sürücüleri yaralandı.

Tekeler Mahallesi Karasu Caddesi'nde H.E.K. ve M.A.U. idaresindeki 54 ACL 604 ve 54 ALU 994 plakalı 2 motosiklet, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 CJB 101 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan motosiklet sürücüleri hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Burak Uçar
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