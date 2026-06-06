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Adapazarı'da Taksi Şoförüne Silahlı Saldırı: Yaralı

Adapazarı'da Taksi Şoförüne Silahlı Saldırı: Yaralı
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir taksi durağında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Şüpheli, taksi şoförüne ateş açarak kaçtı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı, polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde durakta çıkan tartışmada silahlı saldırıya uğrayan taksi şoförü yaralandı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Adapazarı ilçesi Yenicami Mahallesi'ndeki taksi durağında meydana geldi. İddiaya göre, taksi durağında yaşanan tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışmanın ardından 1 şüpheli, yanındaki silahla taksi şoförüne ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği taksi şoförü yaralanırken, şüpheli kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. OIayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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