Haberler

Sakarya'da silahla rastgele ateş açan kişi yaralı ele geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, çevreye rastgele ateş eden ve polise direnen Tuncay E. isimli kişi, yaralı olarak etkisiz hale getirildi. Olay, Kadın Destek Uygulaması'na gelen ihbarın ardından polisin müdahalesiyle gerçekleşti.

Güllük Mahallesi Ayvalı Sokak'taki bir adresten gece saatlerinde Kadın Destek Uygulaması'na (KADES) gelen ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Tuncay E.'nin (41) eşi ve annesini darbettiğini tespit etti.

Tuncay E.'nin ekiplere tüfek göstererek silahla hamlede bulunması üzerine bölgeye takviye personel ve özel harekat unsurları sevk edildi, olay yerinde çevre güvenliği alındı.

Bahçe içerisinde elindeki tüfekle rastgele ateş eden, ardından güvenlik çemberini aşarak ekiplere silah doğrultup koşan Tuncay E, uyarılara rağmen teslim olmaması üzerine ekiplerce etkisiz hale getirildi.

Yaralı Tuncay E. ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri, bölgede kurşun isabet eden ev ve arabalarda inceleme yaptı.

Yolun ortasında bulunan Tuncay E.'nin silahı da incelemeye alındı.

Öte yandan olay anı, bir mahalle sakini tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde polisin silahlı kişiye ihtarda bulunması, ekiplerin sokakta koşuşturması, şüphelinin vurularak etkisiz hale getirilmesi yer alıyor.

Kaynak: AA / İbrahim Yozoğlu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

