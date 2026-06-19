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Sakarya'da dron destekli uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı

Sakarya'da dron destekli uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde dron destekli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda seracılık süsü verilen alanda hint keneviri eken 1 şüpheli yakalandı, 20 kök kenevir ele geçirildi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde dron destekli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Operasyon kapsamında dronlu yapılan çalışmalarda, ilçede yaşayan 1 şüphelinin seracılık süsü verdiği alanda ektiği hint kenevirlerinin yeri tespit edildi.

Yapılan aramalarda, 20 kök hint keneviri ele geçirildi, gözaltına alınan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Yozoğlu
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